ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 09:26
6678

Белоусов напомнил об ответственности за срыв сроков стройки жилья для военных

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты ведомства в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке и заслушал доклады командования гарнизона и представителей застройщика. Глава МО РФ потребовал завершить строительство домов для военнослужащих в кратчайшие сроки.

Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты Минобороны во Владивостоке. Видео © Telegram / Минобороны России

Главе военного ведомства доложили, что два дома возведут до конца 2024 года и ещё столько же будут сданы в июле 2025-го. В следующем месяце текущего года, в частности, планируется ввести в эксплуатацию жилой дом на 190 квартир. Все объекты министр проинспектировал лично и напомнил строителям об уголовной ответственности за срыв сроков строительства жилья для военных.

"При заселении первого из этих домов военнослужащие – участники спецоперации (СВО) и члены их семей должны быть обеспечены жильём в приоритетном порядке. <...> Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность. Так, на всякий случай", — отметил Белоусов.

Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты Минобороны во Владивостоке. Фото © Telegram / Минобороны России

Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты Минобороны во Владивостоке. Фото © Telegram / Минобороны России

Он также обратил внимание на то, как развивается социальная инфраструктура в микрорайоне. Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что в Снеговой Пади планируется строительство школы на 1125 мест, двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Вместе с тем Белоусов выслушал жалобы жителей уже построенных домов на работу управляющей компании. Глава Минобороны поручил создать рабочую группу, отработать все обращения и дать оценку действиям компаний, которые обслуживают объекты.

Кроме того, глава военного ведомства в рамках поездки в Приморский край посетил филиал крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке "Океанский", основанного в 1933 году. Он ознакомился с условиями и правилами проживания, программой лечения и реабилитации, а также пообщался с медперсоналом. По итогам проверки Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию учреждения и включить его в программу создания на территориях военных здравниц типовых реабилитационных центров для участников СВО.

Белоусов в центре управления Сухопутных войск заслушал доклады о СВО
Белоусов в центре управления Сухопутных войск заслушал доклады о СВО

Ранее Life.ru сообщал, что Белоусов провёл встречу с военкорами. Общение проходило в закрытом формате. Стороны обсуждали обстановку в Белгородской и Харьковской областях, убийство бывшего мэра Купянска, поставки нового вооружения, подготовку ВСУ к применению F-16, саммит в Швейцарии и многое другое. Всего на встрече был 21 человек.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • Политика
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров