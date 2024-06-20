Белоусов напомнил об ответственности за срыв сроков стройки жилья для военных

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты ведомства в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке и заслушал доклады командования гарнизона и представителей застройщика. Глава МО РФ потребовал завершить строительство домов для военнослужащих в кратчайшие сроки.

Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты Минобороны во Владивостоке. Видео © Telegram / Минобороны России

Главе военного ведомства доложили, что два дома возведут до конца 2024 года и ещё столько же будут сданы в июле 2025-го. В следующем месяце текущего года, в частности, планируется ввести в эксплуатацию жилой дом на 190 квартир. Все объекты министр проинспектировал лично и напомнил строителям об уголовной ответственности за срыв сроков строительства жилья для военных.

"При заселении первого из этих домов военнослужащие – участники спецоперации (СВО) и члены их семей должны быть обеспечены жильём в приоритетном порядке. <...> Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность. Так, на всякий случай", — отметил Белоусов.

Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты Минобороны во Владивостоке. Фото © Telegram / Минобороны России

Он также обратил внимание на то, как развивается социальная инфраструктура в микрорайоне. Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что в Снеговой Пади планируется строительство школы на 1125 мест, двух детсадов и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Вместе с тем Белоусов выслушал жалобы жителей уже построенных домов на работу управляющей компании. Глава Минобороны поручил создать рабочую группу, отработать все обращения и дать оценку действиям компаний, которые обслуживают объекты.

Кроме того, глава военного ведомства в рамках поездки в Приморский край посетил филиал крупнейшего военного санатория на Дальнем Востоке "Океанский", основанного в 1933 году. Он ознакомился с условиями и правилами проживания, программой лечения и реабилитации, а также пообщался с медперсоналом. По итогам проверки Белоусов поручил провести масштабную реконструкцию учреждения и включить его в программу создания на территориях военных здравниц типовых реабилитационных центров для участников СВО.