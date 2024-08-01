В Киеве вновь указали на необходимость скорейшего завершения конфликта
Глава офиса Зеленского Ермак: Необходимо завершить конфликт как можно скорее
Ещё один представитель киевского режима сделал неожиданное заявление об украинском конфликте. Им оказался глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, который выразил надежду на то, что вторая конференция по Украине приведёт к прекращений боевых действий. Его слова приводит Bloomberg.
"Самое важное ожидание от второго саммита — это формирование основных предпосылок для прекращения боевых действий... Нам нужно завершить эту войну как можно скорее для достижения справедливого мира", — заявил Ермак.
Напомним, что в последние недели риторика Киева относительно переговоров с Россией кардинально изменилась. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Пекин заявил, что Киев готов к диалогу с Москвой. Однако позже украинский МИД скорректировал слова Кулебы. Вернувшись из Китая, дипломат неожиданно сказал, что Украину всё-таки не получится склонить к переговорам. Также за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения конфликта недавно выступил нардеп от партии "Слуга народа" Артём Дмитрук. На днях такое же заявление сделал и советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
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