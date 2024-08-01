В Киеве вновь указали на необходимость скорейшего завершения конфликта

Ещё один представитель киевского режима сделал неожиданное заявление об украинском конфликте. Им оказался глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, который выразил надежду на то, что вторая конференция по Украине приведёт к прекращений боевых действий. Его слова приводит Bloomberg.