Неожиданно миролюбивые заявления представителей киевского режима связаны с неопределённостью в предвыборной гонке за место президента США, считает депутат Госдумы Александр Толмачёв. В беседе с Life.ru он отметил, что именно так выглядит потеря суверенитета.

"Спикеры киевского режима продолжают метаться. Оно и понятно, Байден — всë, Камала Харрис — пока что-то непонятно (в первую очередь для себя). Трамп не может давать указания. Именно так и выглядит потеря суверенитета. У хозяев — раздрай, холопы — кланяются во все стороны, стараясь угадать, куда подует ветер", — сказал он.

По словам парламентария, и раньше все прекрасно понимали, что Украина проигрывает в конфликте, однако теперь это начинает доходить и до киевского руководства. По всей видимости, причиной всех проблем с Незалежной является именно "тугодумие".

А депутат Александр Спиридонов в беседе с нами заметил, что Украина не вспоминала о международном праве, когда обстреливала Донбасс, зато теперь, попав в невыгодную ситуацию, требует основанных на нём переговоров. Парламентарий считает, что Киев пытается "подстелить себе солому" на фоне отказа Байдена от участия в выборах и неопределённости с будущими денежными вливаниями. Однако президент РФ Владимир Путин уже обозначил условия прекращения конфликта.