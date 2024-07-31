"По-другому не будет": СВО закончится выводом ВСУ из новых регионов, заявил Герой России
Герой России Нимченко заявил, что спецоперация закончится на условиях РФ
Юрий Нимченко. Обложка © Telegram / КФУ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО
Спецоперация закончится на условиях, выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом журналистам заявил Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко. Речь идёт о выводе ВСУ из Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также полном искоренении нацизма на Украине.
"По-другому не будет. Все должны знать, что никто не имеет права претендовать на наши исконные исторические земли, угрожать нашему национальному суверенитету и нашим гражданам", — сказал собеседник РИА "Новости".
Говоря о ситуации на фронте, герой назвал её сложной, но контролируемой. По его словам, все поставленные задачи выполняются благодаря слаженным, отважным и профессиональным действиям ВС РФ — как командования, так и личного состава.
Напомним, 14 июля Владимир Путин выступил в МИД РФ и назвал условия для начала переговоров с Украиной. По словам президента, Киев должен вывести войска из новых регионов и отказаться от планов по вступлению в НАТО. В Незалежной, однако, инициативы российского лидера отвергли.