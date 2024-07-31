Песков: Заявления Киева о переговорах являются схоластикой без деталей

Заявления представителей киевского режима о готовности к переговорам с Россией являются схоластикой без пояснений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заметил, что эта тема озвучивается редко и без конкретики.

"Это всё, скорее, такая схоластика. Мы слышали заявления [Киева] на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали", — сказал представитель Кремля, отметив, что Москва по-прежнему открыта к диалогу.