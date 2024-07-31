Песков: Заявления Киева о переговорах являются схоластикой без деталей
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Заявления представителей киевского режима о готовности к переговорам с Россией являются схоластикой без пояснений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заметил, что эта тема озвучивается редко и без конкретики.
"Это всё, скорее, такая схоластика. Мы слышали заявления [Киева] на разных уровнях, но никаких детализирующих пояснений в данном случае мы не слышали", — сказал представитель Кремля, отметив, что Москва по-прежнему открыта к диалогу.
Напомним, в последнее время воинственный настрой Украины по неизвестной причине сменился на миролюбивый, и Киев стал регулярно призывать к переговорам. Последнее такое заявление прозвучало 30 июля от советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка. Однако, отметил он, диалог должен основываться на международном праве.