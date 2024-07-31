"Ни сил, ни средств": Комбат "Ахмата" заявил о неизбежной капитуляции Украины

У Украины уже нет средств и сил, чтобы противостоять российской армии. Киеву неизбежно придётся сесть за стол переговоров, считает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"События, которые происходят на Востоке, выборы в Америке, которые непонятно чем завершатся. События в самой Украине: недовольство народа тем, что происходит, большие потери, отсутствие ресурса для того, чтобы остановить ВС РФ — это всё в совокупности сделает своё дело", — сказал Алаудинов в эфире "России-24".