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31 июля, 08:46

"Ни сил, ни средств": Комбат "Ахмата" заявил о неизбежной капитуляции Украины

Алаудинов: Киев пойдёт на переговоры с РФ, так как сил противостоять у них нет

Апты Алаудинов. Обложка © ТАСС / Сергей Петров

Апты Алаудинов. Обложка © ТАСС / Сергей Петров

У Украины уже нет средств и сил, чтобы противостоять российской армии. Киеву неизбежно придётся сесть за стол переговоров, считает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

"События, которые происходят на Востоке, выборы в Америке, которые непонятно чем завершатся. События в самой Украине: недовольство народа тем, что происходит, большие потери, отсутствие ресурса для того, чтобы остановить ВС РФ — это всё в совокупности сделает своё дело", — сказал Алаудинов в эфире "России-24".

По мнению комбата, из-за критической нехватки ресурсов, людей и денег, Киеву придётся сесть за стол переговоров, даже если это будет претить их желаниям.

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Напомним, что 30 июля советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о готовности Киева переходить к мирному урегулированию конфликта. Он настаивает на соблюдении всех пунктов международного права. С подобной риторикой уже выступал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Пекин. Однако позже украинский МИД скорректировал слова Кулебы, а вернувшись из Китая, дипломат и вовсе сказал, что Украину не получится склонить к переговорам.

Николай Рюмин
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