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31 июля, 17:59

Зеленский назвал президентские выборы в США вызовом для Украины

Владимир Зеленский назвал грядущие в ноябре президентские выборы в Соединённых Штатах вызовом для Украины. Такое заявление он сделал в интервью французскому изданию Le Monde.

"Cегодняшняя ситуация в США — это вызов. Существуют риски, которые невозможно предсказать", — признался Зеленский.

Он также отметил, что не знает, каким будет диалог Киева и Вашингтона при победе кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. При этом Зеленский заявил, что ранее экс-глава Белого дома был "вполне разумным". Кроме того, по его мнению, в Конгрессе США сохранится большинство, поддерживающее Киев.

Ранее LIfe.ru писал, что Трамп созвонился с Зеленским. После этих телефонных переговоров Зеленский сообщил, что хочет лично встретиться с миллиардером.

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Сайт Зеленского

Наталья Демьянова
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