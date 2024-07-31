Зеленский назвал президентские выборы в США вызовом для Украины
Владимир Зеленский назвал грядущие в ноябре президентские выборы в Соединённых Штатах вызовом для Украины. Такое заявление он сделал в интервью французскому изданию Le Monde.
"Cегодняшняя ситуация в США — это вызов. Существуют риски, которые невозможно предсказать", — признался Зеленский.
Он также отметил, что не знает, каким будет диалог Киева и Вашингтона при победе кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. При этом Зеленский заявил, что ранее экс-глава Белого дома был "вполне разумным". Кроме того, по его мнению, в Конгрессе США сохранится большинство, поддерживающее Киев.
Ранее LIfe.ru писал, что Трамп созвонился с Зеленским. После этих телефонных переговоров Зеленский сообщил, что хочет лично встретиться с миллиардером.
Сайт Зеленского