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25 июля, 20:58

В США рассказали, до чего довели Зеленского успехи Трампа

The Hill: Зеленский встревожен из-за встречи Орбана с Путиным и успехов Трампа

В команде Владимира Зеленского наблюдается тревога по поводу недавней встречи президента РФ Владимира Путина с председателем венгерского правительства Виктором Орбаном. Как пишет американское издание The Hill, также они обеспокоены возможным возвращением в Белый дом 45-го главы Соединённых Штатов Дональда Трампа.

"Недавнее слияние политических событий вызвало волну беспокойства в команде Владимира Зеленского на Украине. Во-первых, встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным. <…> Во-вторых, растущая вероятность того, что Трамп снова станет президентом США в ноябре этого года", — говорится в статье.

Журналисты подчёркивают, что для киевского режима ситуация осложняется ещё и тем, что в случае переизбрания Трампа вице-президентом США станет Джеймс Дэвид Вэнс, который известен своими высказываниями против поддержки украинских властей. Газета отмечает, что совокупность этих факторов вынудит Зеленского пытаться наладить более тесные связи с кандидатом на высший государственный пост в Соединённых Штатах от Республиканской партии и его лагерем.

Зеленский пытается наладить мосты с Трампом из-за "двойного удара"
Зеленский пытается наладить мосты с Трампом из-за "двойного удара"

Ранее LIfe.ru писал, что Трамп созвонился с Зеленским. После этих телефонных переговоров Зеленский сообщил, что хочет лично встретиться с миллиардером.

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Алексей Соловьёв
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