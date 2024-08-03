Украине предрекли банкротство и крах режима Зеленского уже осенью Экс-советник Кучмы Соскин: Украину осенью ждут банкротство и гражданская война 3 августа, 16:35 Украине спрогнозировали проблемы с экономикой в ближайшие месяцы. Обложка © ТАСС / Zuma

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин уверен, что киевские власти привели страну на путь банкротства и неприкрытой гражданской войны. Об этом он рассказал в видеоролике, который разместил в своём YouTube-канале.

Соскин подчеркнул, что украинцы долгое время думали, что кризис во власти никак их не коснётся, однако сейчас очевидны полная безысходность и крушение всех надежд. Аналитик напомнил, что Украина не имеет ресурсов для обслуживания своего государственного долга, поэтому до обвала гривны осталось недолго. По его мнению, это может произойти уже к началу осени.

Соскин сослался на заявление украинского Минфина, ранее оценившего размер дыры в казне в 12 миллиардов долларов. Выпутаться из сложившейся ситуации ростом налогов не получится, точно так же недопустимо бездумно печатать как можно больше денег, ведь такие меры приведут к девальвации нацвалюты, объяснил экс-советник Кучмы. В скором времени учителя, врачи, пенсионеры и военные столкнутся с тотальными невыплатами зарплаты, продолжил он.

"Сама логика жизни, рыночных капиталистических объективных законов ведёт к полному краху режима Зеленского. Он ничего сделать не сможет. <…> Поэтому, скорее всего, открытая горячая фаза гражданской войны [начнётся] где-то к октябрю месяцу, <…> или пролом фронта и тогда уже <…> начнётся — каждый сам за себя", — резюмировал Соскин.

Ранее сообщалось, что Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's приняло решение понизить кредитные рейтинги Украины до уровня "SD" (выборочный дефолт). По данным S&P, причиной послужила невыплата Незалежной 1 августа купонного дохода по еврооблигациям в связи с запущенным процессом реструктуризации.

Авторы Татьяна Миссуми