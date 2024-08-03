Международный кредитный рейтинг Украины снижен до "выборочного дефолта"
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's приняло решение понизить кредитные рейтинги Украины до уровня "SD" (выборочный дефолт). По данным S&P, причиной послужила невыплата Незалежной 1 августа купонного дохода по еврооблигациям в связи с запущенным процессом реструктуризации.
"Мы понизили наши долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной валюте до "SD/SD" с "CC/C" и рейтинги выпуска еврооблигаций 2026 года до "D" (дефолт), — гласит заявление агентства.
Фактически Украина уже находится в состоянии дефолта, признали ранее в парламенте Незалежной. Лишь к концу июля Минфин путём тяжёлых переговоров с владельцами европейских облигаций смог договориться о реструктуризации внешнего долга Незалежной и отсрочке объявления о банкротстве.
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