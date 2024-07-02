В Раде признали фактический дефолт на Украине
Депутат Южанина: Украина уже находится в состоянии дефолта, но пока не де-юре
Украина уже переживает дефолт, однако он не закреплён юридически. Руководство страны продолжает договариваться с кредиторами, чтобы провести реструктуризацию внешнего долга. Об этом рассказала член Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.
По её словам, власти страны сумели убедить государственных кредиторов предоставить Киеву отсрочку выплаты внешнего долга, однако частные инвесторы хотят получить свои деньги уже в ближайшее время.
"У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало 20 миллиардов долларов", — сказала депутат в эфире YouTube-канала "Новости.Live", отметив, что МВФ наверняка поможет Киеву договориться с частными кредиторами.
Южанина добавила, что одним из вариантов решения возникшей проблемы является повышение налогов. Поэтому глава Комитета Рады по налогам и финансам Даниил Гетманцев уже зондирует почву заявлениями об усилении налоговых выплат, проверяя реакцию украинцев на это.
Более 50% украинцев, как заявила депутат, сейчас находятся за чертой бедности. При этом разговоры о повышении налогов ведутся только в закрытой обстановке. У власти пока нет единой позиции по вынесению этого вопроса в публичную плоскость.
Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что Украина в будущем может столкнуться с невыгодной реструктуризацией долга, из-за чего экономика понесёт существенный урон. По его мнению, дефолт стране всё-таки не грозит, но возможные последствия реструктуризации могут оказаться куда страшнее него.
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