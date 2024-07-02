В Раде признали фактический дефолт на Украине

Украина уже переживает дефолт, однако он не закреплён юридически. Руководство страны продолжает договариваться с кредиторами, чтобы провести реструктуризацию внешнего долга. Об этом рассказала член Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По её словам, власти страны сумели убедить государственных кредиторов предоставить Киеву отсрочку выплаты внешнего долга, однако частные инвесторы хотят получить свои деньги уже в ближайшее время.

"У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало 20 миллиардов долларов", — сказала депутат в эфире YouTube-канала "Новости.Live", отметив, что МВФ наверняка поможет Киеву договориться с частными кредиторами.

Южанина добавила, что одним из вариантов решения возникшей проблемы является повышение налогов. Поэтому глава Комитета Рады по налогам и финансам Даниил Гетманцев уже зондирует почву заявлениями об усилении налоговых выплат, проверяя реакцию украинцев на это.

Более 50% украинцев, как заявила депутат, сейчас находятся за чертой бедности. При этом разговоры о повышении налогов ведутся только в закрытой обстановке. У власти пока нет единой позиции по вынесению этого вопроса в публичную плоскость.