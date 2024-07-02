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Регион
2 июля, 04:15

Хуже, чем дефолт: На Украине забили панику из-за долговой удавки

Экономист Кущ: Украине могут навязать невыгодную реструктуризацию долга

В будущем Украина может столкнуться с невыгодной реструктуризацией долга, что повлечёт за собой крайне печатные для экономики последствия. Такой прогноз сделал киевский экономист Алексей Кущ.

На странице в социальной сети он порассуждал о вероятности такого развития событий и подчеркнул, что по всей вероятности, с дефолтом Украина не столкнётся. По его мнению, стране предстоит бороться с невыгодной реструктуризацией долга, что будет гораздо хуже, чем дефолт.

Он пояснил, что невыгодная реструктуризация подразумевает за собой списание Киеву малой части долгов, короткую рассрочку и незначительное снижение процента по долговым обязательствам.

"Я предупреждал в 2022 году — теряем историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Как только получим долгосрочные пакеты западного финансирования, никто уже нам ничего серьёзного не спишет", — добавил эксперт.

МВФ увеличил кредит Украине до 7,6 млрд долларов
МВФ увеличил кредит Украине до 7,6 млрд долларов

Ранее Life.ru рассказывал, что Международный валютный фонд предоставит Украине ещё 2,2 миллиарда долларов в рамках механизма расширенного кредитования. Средства помогут Киеву стабилизировать бюджет и продолжить реформы для скорейшей евроинтеграции. Таким образом, суммарный объём кредита по программе МВФ составит около 7,6 миллиарда долларов. При этом Киев в текущем году должен выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет — ещё 11,5 миллиарда долларов. Минфину Незалежной не удалось договориться с держателями евробондов Украины о реструктуризации задолженности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Оксана Попова
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