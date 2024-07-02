Хуже, чем дефолт: На Украине забили панику из-за долговой удавки

В будущем Украина может столкнуться с невыгодной реструктуризацией долга, что повлечёт за собой крайне печатные для экономики последствия. Такой прогноз сделал киевский экономист Алексей Кущ.

На странице в социальной сети он порассуждал о вероятности такого развития событий и подчеркнул, что по всей вероятности, с дефолтом Украина не столкнётся. По его мнению, стране предстоит бороться с невыгодной реструктуризацией долга, что будет гораздо хуже, чем дефолт.

Он пояснил, что невыгодная реструктуризация подразумевает за собой списание Киеву малой части долгов, короткую рассрочку и незначительное снижение процента по долговым обязательствам.

"Я предупреждал в 2022 году — теряем историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Как только получим долгосрочные пакеты западного финансирования, никто уже нам ничего серьёзного не спишет", — добавил эксперт.