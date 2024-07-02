Хуже, чем дефолт: На Украине забили панику из-за долговой удавки
Экономист Кущ: Украине могут навязать невыгодную реструктуризацию долга
В будущем Украина может столкнуться с невыгодной реструктуризацией долга, что повлечёт за собой крайне печатные для экономики последствия. Такой прогноз сделал киевский экономист Алексей Кущ.
На странице в социальной сети он порассуждал о вероятности такого развития событий и подчеркнул, что по всей вероятности, с дефолтом Украина не столкнётся. По его мнению, стране предстоит бороться с невыгодной реструктуризацией долга, что будет гораздо хуже, чем дефолт.
Он пояснил, что невыгодная реструктуризация подразумевает за собой списание Киеву малой части долгов, короткую рассрочку и незначительное снижение процента по долговым обязательствам.
"Я предупреждал в 2022 году — теряем историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Как только получим долгосрочные пакеты западного финансирования, никто уже нам ничего серьёзного не спишет", — добавил эксперт.
Ранее Life.ru рассказывал, что Международный валютный фонд предоставит Украине ещё 2,2 миллиарда долларов в рамках механизма расширенного кредитования. Средства помогут Киеву стабилизировать бюджет и продолжить реформы для скорейшей евроинтеграции. Таким образом, суммарный объём кредита по программе МВФ составит около 7,6 миллиарда долларов. При этом Киев в текущем году должен выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет — ещё 11,5 миллиарда долларов. Минфину Незалежной не удалось договориться с держателями евробондов Украины о реструктуризации задолженности.
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