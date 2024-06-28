МВФ увеличил кредит Украине до 7,6 млрд долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине ещё 2,2 миллиарда долларов в рамках механизма расширенного кредитования. Средства помогут Киеву стабилизировать бюджет и продолжить реформы для скорейшей евроинтеграции, гласит заявление пресс-службы МВФ по итогу заседания совета исполнительных директоров.

По данным организации, экономические показатели Незалежной продолжают оставаться удовлетворительными для новых займов. Таким образом, суммарный объём кредита по программе МВФ составит около 7,6 миллиарда долларов.

"Устойчивый темп реформ и своевременное выделение внешней помощи необходимы для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления устойчивости бюджета и долга, а также для активизации институциональных реформ, чтобы проложить путь к вступлению в Евросоюз", — говорится в документе.