ЕС не согласовал выдачу Киеву кредита на 50 млрд долларов на итоговом саммите
Участники итогового саммита ЕС не пришли к единодушному решению в вопросе выделения Украине кредита на 50 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов. Дискуссии на эту тему продолжатся, заявил в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.
"Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине", — отметил политик.
В обсуждение вопроса вмешалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выразила надежду на пополнение счетов киевского режима в рамках кредита до конца этого года.
Также в ходе саммита европейские лидеры и главы правительств определились с выбором руководителей институтов ЕС на следующие пять лет. Еврокомиссию вновь будет возглавлять фон дер Ляйен, Евросоветом предстоит управлять экс-премьеру Португалии Антониу Коште, а главой евродипломатии стала премьер Эстонии Кая Каллас.
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