ЕС не согласовал выдачу Киеву кредита на 50 млрд долларов на итоговом саммите

Участники итогового саммита ЕС не пришли к единодушному решению в вопросе выделения Украине кредита на 50 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов. Дискуссии на эту тему продолжатся, заявил в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель.

"Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине", — отметил политик.

В обсуждение вопроса вмешалась и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она выразила надежду на пополнение счетов киевского режима в рамках кредита до конца этого года.