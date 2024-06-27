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Регион
27 июня, 13:49

Зеленский подписал с ЕС договор о гарантиях безопасности для Украины

Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности для Киева

Обложка © ТАСС / AP / Olivier Hoslet

Обложка © ТАСС / AP / Olivier Hoslet

Евросоюз и Украина ударили по рукам, заключив соглашение о гарантиях безопасности для Киева. От Украины росчерк под документом поставил лично Владимир Зеленский, посетивший Брюссель, а от ЕС — глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Договор был утверждён в ходе проходящего в бельгийской столице двухдневного саммита ЕС, на котором также обсуждению подлежит тема украинского кризиса и всех связанных с ним вопросов. Подписанный документ официально закрепит ряд инициатив ЕС по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение украинских военных, разминирование, а также помощь в борьбе с кибер- и гибридными угрозами.

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Вряд ли западные чиновники хоть сколько-нибудь удивились, когда секретным гостем на брюссельском саммите стал Владимир Зеленский, приехавший подписывать соглашение о гарантиях безопасности для Украины. ЕС не раскрывает деталей договора, однако его черновой вариант предусматривал помощь Киеву в случае внешней агрессии без возможности ввода европейских войск. Украинский политик также указал, что его страна больше не может затягивать конфликт из-за большого количества раненых и убитых, поэтому мирный план должен быть готов в течение нескольких месяцев для рассмотрения на втором "саммите мира".

Владимир Озеров
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