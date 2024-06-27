Зеленский подписал с ЕС договор о гарантиях безопасности для Украины

Евросоюз и Украина ударили по рукам, заключив соглашение о гарантиях безопасности для Киева. От Украины росчерк под документом поставил лично Владимир Зеленский, посетивший Брюссель, а от ЕС — глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Договор был утверждён в ходе проходящего в бельгийской столице двухдневного саммита ЕС, на котором также обсуждению подлежит тема украинского кризиса и всех связанных с ним вопросов. Подписанный документ официально закрепит ряд инициатив ЕС по поддержке Киева, включая поставки оружия, обучение украинских военных, разминирование, а также помощь в борьбе с кибер- и гибридными угрозами.