"Балтийские тигры" хотят возвести линию обороны за €2,5 млрд вдоль границы с Россией

Польша, Литва, Латвия и Эстония собираются оградить страны Европейского союза от России и Белоруссии, построив линию обороны стоимостью €2,5 миллиарда вдоль границы. Это должно помочь защитить союз от военных угроз и "других вредных действий" со стороны Москвы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо лидеров этих стран руководству ЕС.

В документе сказано, что само появление на границе оборонительных фортификаций обеспечит защиту ЕС от военных и гибридных угроз, которые подразумевают под собой военную и невоенную опасность, а также дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки спровоцировать миграционный кризис на границе.

При этом лидеры балтийских стран хотят, чтобы оборонительная инфраструктура была выстроена при участии НАТО и ЕС. А цена такого грандиозного проекта составляет примерно €2,5 миллиарда, или $2,67 миллиарда. По информации агентства, этот вопрос будут обсуждать на саммите в Брюсселе 27–28 июня.