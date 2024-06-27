"Балтийские тигры" хотят возвести линию обороны за €2,5 млрд вдоль границы с Россией
Страны Балтии призвали построить 700-километровую линию обороны вдоль границы РФ
Польша, Литва, Латвия и Эстония собираются оградить страны Европейского союза от России и Белоруссии, построив линию обороны стоимостью €2,5 миллиарда вдоль границы. Это должно помочь защитить союз от военных угроз и "других вредных действий" со стороны Москвы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо лидеров этих стран руководству ЕС.
В документе сказано, что само появление на границе оборонительных фортификаций обеспечит защиту ЕС от военных и гибридных угроз, которые подразумевают под собой военную и невоенную опасность, а также дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и попытки спровоцировать миграционный кризис на границе.
При этом лидеры балтийских стран хотят, чтобы оборонительная инфраструктура была выстроена при участии НАТО и ЕС. А цена такого грандиозного проекта составляет примерно €2,5 миллиарда, или $2,67 миллиарда. По информации агентства, этот вопрос будут обсуждать на саммите в Брюсселе 27–28 июня.
За такие огромные деньги страны Балтии должны как минимум отстроить там вторую Великую Китайскую стену, оснастив её боевыми роботами и лазерными пушками. В свою очередь Украина на саммите в Брюсселе готовится подписать с ЕС соглашение о гарантиях безопасности. А ранее был подготовлен черновой вариант этого договора, который гласил, что союз обязуется предоставлять Киеву оружие в случае агрессии, а также поможет консультациями, но свои войска для помощи Украине вводить категорически отказывается.
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