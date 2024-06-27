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Захарова предложила ЕС отгородиться от России линией обороны "шипами внутрь"

27 июня, 07:32
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла призывы Польши, Литвы, Латвии и Эстонии к Евросоюзу возвести линию обороны вдоль границы, чтобы защититься от "агрессивной" России. Ироничный совет европейским странам дипломат дала в телеграм-канале.

"Главное, чтобы шипами внутрь", — отреагировала она на инициативу прибалтийских властей.

По задумке авторов инициативы, Россию и Белоруссию нужно отгородить от ЕС заграждением длиной в 700 километров. Как пишет Reuters, письмо с предложением уже отправлено руководству Евросоюза. В тексте указано, что это поможет защититься от "военных и гибридных угроз" со стороны Москвы. Приблизительная стоимость проекта оценивается в 2,5 миллиарда евро. Также предполагается, что укрепление будет возводиться в координации со всеми странами НАТО.

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Напомним, попытки "остановить" Россию предпринимались давно. Осенью прошлого года Финляндия возвела трёхметровое ограждение на границе с РФ, которое сразу же после открытия жители страны подняли на смех: люди сочли забор с колючей проволокой несерьёзным и хрупким. Власти пообещали подумать над тем, как усовершенствовать пограничный забор.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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