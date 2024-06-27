Если украинский конфликт расширится и заденет территорию Польши, то это может привести к ликвидации данного европейского государства. Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

"Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для нас трагичным. Боюсь, что <…> игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства", — заявил Зинкевич.

Аналитик также подчеркнул, что у польского руководства присутствует ложное ощущение безнаказанности из-за того, что страна является членом Североатлантического альянса. По его словам, фантазии Варшавы по поводу развала России могут погубить саму Польшу.