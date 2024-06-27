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27 июня, 04:06

"Будет для нас трагичным": Поляки испугались исчезновения из-за конфликта на Украине

Myśl Polska: Расширение украинского конфликта грозит гибелью для Польши

Если украинский конфликт расширится и заденет территорию Польши, то это может привести к ликвидации данного европейского государства. Такое мнение выразил обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

"Мы можем ожидать расширения украинского конфликта на территорию Польши. В этом случае его окончание будет для нас трагичным. Боюсь, что <…> игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства", — заявил Зинкевич.

Аналитик также подчеркнул, что у польского руководства присутствует ложное ощущение безнаказанности из-за того, что страна является членом Североатлантического альянса. По его словам, фантазии Варшавы по поводу развала России могут погубить саму Польшу.

В Польше захотели заминировать границу с Россией
В Польше захотели заминировать границу с Россией

Ранее Life.ru писал, что недавно Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолёты в связи с "активностью дальней авиации" России на Украине. Оперативное командование вооружённых сил республики в социальной сети X назвало эту ночь напряжённой.

Обложка ©

Pixabay / expresselblag

Алексей Соловьёв
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