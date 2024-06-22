Польша и союзники подняли в воздух самолёты из-за авиации России на Украине 22 июня, 09:06 Польша и союзники подняли в воздух самолёты из-за авиации России. Обложка © Shutterstock

Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолёты в связи с "активностью дальней авиации" России на Украине. Об этом проинформировало Оперативное командование Вооружённых сил республики в социальной сети X, назвав ночь напряжённой.

"Это была очень напряжённая ночь для всей противовоздушной обороны Польши", — сказано в заявлении.

В командовании уточнили, что в юго-восточной части страны было очень шумно. В настоящее время самолёты вернулись в места дислокации.

На Украине сирена воздушной тревоги сработала два раза за прошедшую ночь, после чего взрывы были зафиксированы в Харькове, в Днепропетровской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Так, председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий заявил, что вспыхнул пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Авторы Татьяна Миссуми