Мощный взрыв прогремел у аэродрома в Луцке с бункером и укрытиями для самолётов
Подполье сообщило о повреждении электроподстанции и взрыве у аэродрома в Луцке
Около четырёх часов утра 22 июня в городе Луцк в Волынской области Украины раздался взрыв, который повлёк за собой перебои в работе мобильной связи и электричества. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.
Взрыв, который вызвал помехи в сотовой связи и работе электричества, произошёл со стороны аэродрома, говорят местные жители. По предварительной информации, целью стала электрическая подстанция "Луцк-Северная" 330/110 кВ.
Спустя примерно полчаса был нанесён ещё один удар, на этот раз в районе подстанции "Луцк-Южная" 330/110 кВ.
Местные жители также рассказали о мощном взрыве со стороны аэродрома. Неизвестно, куда конкретно прилетел снаряд, но в недрах территории аэродрома располагается крупный подземный бункер, а также арочные укрытия для самолётов и два больших склада с горючим.
Ранее Life.ru писал, что солдаты Вооружённых сил Российской Федерации за неделю нанесли 14 групповых ударов по аэродромам и пунктам дислокации украинских военных и иностранных наёмников ВСУ. Целями атак также были военные склады и электроподстанции, обеспечивающие работу ВПК.
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