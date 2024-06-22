Мощный взрыв прогремел у аэродрома в Луцке с бункером и укрытиями для самолётов

Около четырёх часов утра 22 июня в городе Луцк в Волынской области Украины раздался взрыв, который повлёк за собой перебои в работе мобильной связи и электричества. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале.

Взрыв, который вызвал помехи в сотовой связи и работе электричества, произошёл со стороны аэродрома, говорят местные жители. По предварительной информации, целью стала электрическая подстанция "Луцк-Северная" 330/110 кВ.

Спустя примерно полчаса был нанесён ещё один удар, на этот раз в районе подстанции "Луцк-Южная" 330/110 кВ.

Местные жители также рассказали о мощном взрыве со стороны аэродрома. Неизвестно, куда конкретно прилетел снаряд, но в недрах территории аэродрома располагается крупный подземный бункер, а также арочные укрытия для самолётов и два больших склада с горючим.