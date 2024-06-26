Соглашение о гарантиях безопасности между Киевом и ЕС подпишет "специальный гость"
ЕС и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Киева 27 июня
ЕС и Украина в четверг, 27 июня, подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Об этом в среду заявил высокопоставленный представитель Евросоюза.
"Завтра [на полях саммита Евросоюза в Брюсселе] состоится подписание соглашения о гарантиях безопасности", — отметил он.
Анонсируя это событие, дипломат заявил, что в саммите объединения будет участвовать "специальный гость". Скорее всего, речь идёт о Владимире Зеленском, который, как планируется, подпишет документ с украинской стороны. При этом представитель ЕС не стал раскрывать, какие положения включены в соглашение.
Напомним, ещё в мае стало известно, что ЕС подготовил предварительный план соглашения, предоставляющего Украине гарантии безопасности, согласно которым прямое вовлечение военных из государств Евросоюза в противостояние с РФ исключается. Представители объединения в тексте соглашения напомнили Киеву, что влияние стран ЕС является определяющим фактором для "обеспечения немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины", так как за их счёт сейчас фактически существует это государство.
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