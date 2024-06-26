Соглашение о гарантиях безопасности между Киевом и ЕС подпишет "специальный гость"

ЕС и Украина в четверг, 27 июня, подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Об этом в среду заявил высокопоставленный представитель Евросоюза.

"Завтра [на полях саммита Евросоюза в Брюсселе] состоится подписание соглашения о гарантиях безопасности", — отметил он.

Анонсируя это событие, дипломат заявил, что в саммите объединения будет участвовать "специальный гость". Скорее всего, речь идёт о Владимире Зеленском, который, как планируется, подпишет документ с украинской стороны. При этом представитель ЕС не стал раскрывать, какие положения включены в соглашение.