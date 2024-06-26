Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 15:44

Соглашение о гарантиях безопасности между Киевом и ЕС подпишет "специальный гость"

ЕС и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Киева 27 июня

ЕС и Украина в четверг, 27 июня, подпишут соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Об этом в среду заявил высокопоставленный представитель Евросоюза.

"Завтра [на полях саммита Евросоюза в Брюсселе] состоится подписание соглашения о гарантиях безопасности", — отметил он.

Анонсируя это событие, дипломат заявил, что в саммите объединения будет участвовать "специальный гость". Скорее всего, речь идёт о Владимире Зеленском, который, как планируется, подпишет документ с украинской стороны. При этом представитель ЕС не стал раскрывать, какие положения включены в соглашение.

Зеленский и Байден подписали соглашение о гарантиях безопасности Украины
Зеленский и Байден подписали соглашение о гарантиях безопасности Украины

Напомним, ещё в мае стало известно, что ЕС подготовил предварительный план соглашения, предоставляющего Украине гарантии безопасности, согласно которым прямое вовлечение военных из государств Евросоюза в противостояние с РФ исключается. Представители объединения в тексте соглашения напомнили Киеву, что влияние стран ЕС является определяющим фактором для "обеспечения немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины", так как за их счёт сейчас фактически существует это государство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Никита Осипов
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров