Зеленский и Байден подписали соглашение о гарантиях безопасности Украины
Reuters: Украина и США заключили 10-летнее соглашение о гарантиях безопасности
Владимир Зеленский и американский президент Джо Байден подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Вашингтоном на полях саммита "Группы семи" в Италии. Об этом информирует Reuters со ссылкой на текст документа.
В договоре, в частности, прописано, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать бойцов ВСУ, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными. Как передаёт агентство, "соглашение призвано стать шагом на пути к возможному членству Украины в НАТО".
"Стороны рассматривают данное соглашение как поддерживающее мост к возможному членству Украины в НАТО. Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооружённые силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора", — пишет Reuters.
Таким образом, Соединённые Штаты стали 16-й страной, подписавшей соглашение по безопасности с Украиной. При этом документ, как сообщили накануне в Белом доме, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Незалежной.
ТАСС / AP