Зеленский и Байден подписали соглашение о гарантиях безопасности Украины

Владимир Зеленский и американский президент Джо Байден подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Вашингтоном на полях саммита "Группы семи" в Италии. Об этом информирует Reuters со ссылкой на текст документа.

В договоре, в частности, прописано, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать бойцов ВСУ, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными. Как передаёт агентство, "соглашение призвано стать шагом на пути к возможному членству Украины в НАТО".

"Стороны рассматривают данное соглашение как поддерживающее мост к возможному членству Украины в НАТО. Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украине необходимы значительные вооружённые силы, мощный потенциал и постоянные инвестиции в военно-промышленный комплекс, соответствующие стандартам Организации Североатлантического договора", — пишет Reuters.