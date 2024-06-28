Фон дер Ляйен переизбрана председателем ЕК, а Каллас стала главой евродипломатии

Европейские лидеры и главы правительств определились с выбором руководителей институтов ЕС на следующие пять лет. Имена новых руководителей Евросовета и Еврокомиссии, а также верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности были озвучены на полях проходящего в Брюсселе саммита.