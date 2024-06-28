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Регион
27 июня, 22:44

Фон дер Ляйен переизбрана председателем ЕК, а Каллас стала главой евродипломатии

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kajakallas

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kajakallas

Европейские лидеры и главы правительств определились с выбором руководителей институтов ЕС на следующие пять лет. Имена новых руководителей Евросовета и Еврокомиссии, а также верховного представителя объединения по иностранным делам и политике безопасности были озвучены на полях проходящего в Брюсселе саммита.

Председателем ЕК переизбрана Урсула фон дер Ляйен, которая возглавляет международный орган с 2019 года. Руководителем Евросовета стал бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, а вот главой евродипломатии — премьер Эстонии Кая Каллас.

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Двумя днями ранее послы стран Североатлантического альянса также утвердили нового генсека. Уже 2 октября НАТО возглавит премьер Нидерландов Марк Рютте. В России уверены, что от преемника Йенса Столтенберга не стоит ждать неожиданностей.

Илья Пушкарев
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