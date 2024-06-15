США направят Украине $1,5 млрд на восстановление энергосистемы и гумпомощь

Вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис во время саммита в Швейцарии заявит о выделении порядка 1,5 миллиарда долларов Украине на восстановление энергосистемы и гуманитарные цели. Об этом сказано в заявлении Белого дома.

В публикации говорится, что транши проведут по линии Госдепа США и Агентства по международному развитию (USAID). В сумме на экстренное восстановление энергоинфраструктуры выделят 824 миллиона долларов, на гуманитарную помощь — 379 миллионов, а ещё 300 миллионов направят на приобретение средств первой помощи для украинских пограничников и правоохранителей.