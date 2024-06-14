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13 июня, 23:43

США обязаны передать Киеву "эскадрильи истребителей", заявил Зеленский

Зеленский: США передадут Киеву ЗРК Patriot и "эскадрильи истребителей"

Вашингтон помимо зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot передаст Киеву эскадрильи истребителей. Об этом заявил Владимир Зеленский на странице в социальной сети X.

"Соглашение включает поставки продвинутых систем обороны, таких как Patriot, а также эскадрилий истребителей — да, именно эскадрилий во множественном числе, куда войдут, помимо прочего, F-16", — заявил Зеленский.

США добились от пяти стран обязательств по передаче ЗРК Patriot Киеву
США добились от пяти стран обязательств по передаче ЗРК Patriot Киеву

Напомним, что накануне Владимир Зеленский и американский президент Джо Байден подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Вашингтоном на полях саммита "Группы семи" в Италии. В договоре, в частности, прописано, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать бойцов ВСУ, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Оксана Попова
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