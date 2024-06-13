США добились от пяти стран обязательств по передаче ЗРК Patriot Киеву

Вашингтон получил от пяти стран согласие на передачу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Как заявил американский лидер Джо Байден, другим государствам, ожидающим от США данных комплексов, теперь придётся подождать.

"Мы получили обязательства от пяти стран по батареям Patriot и другим системам противовоздушной обороны. Кроме того, пусть другие страны, которые ожидают от нас поставок американских систем ПВО в будущем, знают, что им придётся подождать", — заявил Байден на пресс-конференции.

По его словам, в первую очередь Штаты будут обеспечивать нужды Украины и только после этого США выполнят обязательства перед другими странами.