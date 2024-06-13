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13 июня, 20:07

США добились от пяти стран обязательств по передаче ЗРК Patriot Киеву

Байден: США добились от пяти стран обязательств по передаче Patriot Украине

ЗРК Рatriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

ЗРК Рatriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Вашингтон получил от пяти стран согласие на передачу зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Как заявил американский лидер Джо Байден, другим государствам, ожидающим от США данных комплексов, теперь придётся подождать.

"Мы получили обязательства от пяти стран по батареям Patriot и другим системам противовоздушной обороны. Кроме того, пусть другие страны, которые ожидают от нас поставок американских систем ПВО в будущем, знают, что им придётся подождать", — заявил Байден на пресс-конференции.

По его словам, в первую очередь Штаты будут обеспечивать нужды Украины и только после этого США выполнят обязательства перед другими странами.

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Напомним, что сегодня Владимир Зеленский и американский президент Джо Байден подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Киевом и Вашингтоном на полях саммита "Группы семи" в Италии. В договоре, в частности, прописано, что США в течение следующих десяти лет будут продолжать обучать бойцов ВСУ, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, а также расширять обмен разведывательными данными.

Оксана Попова
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