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13 июня, 11:06

ФРГ готова предоставить ВСУ ещё одну систему Patriot

Писториус: ФРГ даст Киеву третий ЗРК Patriot после окончания обучения бойцов ВСУ

ФРГ готова предоставить ВСУ ещё одну систему Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

ФРГ готова предоставить ВСУ ещё одну систему Patriot. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / viper-zero

Германия предоставит Киеву третью систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot после того, как завершится обучение украинских военных навыкам обращения с этим комплексом. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"В Занице (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания. — Прим. Life.ru) мы уже второй раз обучаем украинских солдат обращению с системой Patriot. Обучение скоро завершится. А потом мы доставим нашу третью систему Patriot на Украину. Это также важная область, в которой мы можем сделать ещё больше вместе. В частности, мы поставим несколько тысяч боевых дронов", — сказал министр.

Румыния может передать Украине ЗРК Patriot
Румыния может передать Украине ЗРК Patriot

Ранее Life.ru рассказывал, что Германия может разрешить Киеву применять ЗРК Patriot против российской авиации на территории РФ. В Берлине считают, что комплексы отлично подходят для борьбы с самолётами, которые могут сбрасывать "ужасные планирующие бомбы".

Николай Рюмин
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