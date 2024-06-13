ФРГ готова предоставить ВСУ ещё одну систему Patriot

Германия предоставит Киеву третью систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot после того, как завершится обучение украинских военных навыкам обращения с этим комплексом. С таким заявлением выступил министр обороны ФРГ Борис Писториус на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе.

"В Занице (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания. — Прим. Life.ru) мы уже второй раз обучаем украинских солдат обращению с системой Patriot. Обучение скоро завершится. А потом мы доставим нашу третью систему Patriot на Украину. Это также важная область, в которой мы можем сделать ещё больше вместе. В частности, мы поставим несколько тысяч боевых дронов", — сказал министр.