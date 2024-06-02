Берлин может разрешить Киеву применять Patriot против авиации в небе над Россией
Генерал ФРГ Фрейдинг: Киеву могут разрешить применять Patriot против авиации РФ
Киеву могут разрешить применять ЗРК Patriot против российской авиации на территории РФ. Такую возможность допустил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг.
"Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут применяться и в Харьковской области, и над Россией. Они отлично подходят для борьбы с российскими самолётами, которые могут сбрасывать ужасные планирующие бомбы", — сказал он в интервью изданию Tagesschau.
При этом немецкий генерал подчеркнул, что ответственность за использование систем лежит исключительно на ВСУ.
Как сообщал Life.ru, в конце мая Украина получила от Байдена тайное разрешение на удары по России оружием США. Позже эту информацию подтвердили в Незалежной. Глава Госдепа Энтони Блинкен допустил, что дальность ударов ВСУ по территории РФ будет расти. Серьёзное предупреждение для Запада в связи с этим озвучил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что техника НАТО будет уничтожаться не только на Украине, но и в любой точке, откуда будут вестись атаки на РФ.
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