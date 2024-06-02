Берлин может разрешить Киеву применять Patriot против авиации в небе над Россией

Киеву могут разрешить применять ЗРК Patriot против российской авиации на территории РФ. Такую возможность допустил глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут применяться и в Харьковской области, и над Россией. Они отлично подходят для борьбы с российскими самолётами, которые могут сбрасывать ужасные планирующие бомбы", — сказал он в интервью изданию Tagesschau.