Румыния может передать Украине ЗРК Patriot
Премьер Чолаку: В Румынии обдумают возможность поставки Украине ЗРК Patriot
В Румынии обсуждается идея поставки Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в интервью Euronews сообщил премьер-министр страны Марчел Чолаку.
"Я знаю, что это интересная тема. Я бы сделал сенсационную новость, но думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах", — заявил политик.
По его словам, в данный момент предложение находится на стадии анализа. Верховный совет обороны проконсультируется с экспертами, проанализирует, не пострадает ли оборона самой Румынии, и только после этого примет решение.
Ранее сообщалось, что семь стран будут поставлять для ВСУ технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской противовоздушной обороны (IAAD): США, Франция, Испания, Великобритания, Румыния, Бельгия и Литва. Финансово Киеву помогут Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада.
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