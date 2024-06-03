Румыния может передать Украине ЗРК Patriot

В Румынии обсуждается идея поставки Киеву зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом в интервью Euronews сообщил премьер-министр страны Марчел Чолаку.

"Я знаю, что это интересная тема. Я бы сделал сенсационную новость, но думаю, что мы достигли политической зрелости, чтобы избегать подобных вещей в столь важных вопросах", — заявил политик.

По его словам, в данный момент предложение находится на стадии анализа. Верховный совет обороны проконсультируется с экспертами, проанализирует, не пострадает ли оборона самой Румынии, и только после этого примет решение.