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15 июня, 11:38

Захарова: Украина потратит $1,5 млрд от США на снос памятников и удары по АЭС

Гуманитарные нужды Киева — это снос памятников Пушкину, отказ от родного русского языка в пользу английского и осквернение памяти советских бойцов, сражавшихся с фашистами. А энергетические нужды — это, видимо, обстрелы ЗАЭС, предположила в личном телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение Белого дома о том, что Штаты выделят киевскому режиму 1,5 миллиарда долларов в качестве средств для восстановления энергосистемы и гуманитарных целей.

"Вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении $1,5 млрд Украине на гуманитарные и энергетические проекты. Гуманитарные проекты — это снос памятников Пушкину, замена английским языком родного русского и глумление над памятью борцов с фашизмом? А энергетические — обстрел Запорожской АЭС?" поинтересовалась дипломат.

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Напомним, сегодня стало известно о том, что вице-президент США Камала Харрис на швейцарском "мирном саммите" объявит о выделении Киеву 1,5 миллиарда долларов на экстренное восстановление энергосистемы и гуманитарные цели. На энергетическую инфраструктуру в этой сумме выделено 824 миллиона, на гуманитарку — 379 миллионов, предполагается, что ещё 300 миллионов будут использованы для закупок средств первой помощи для погранслужбы и сотрудников правоохранительных органов Незалежной.

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Telegram / Мария Захарова

Юрий Лысенко
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