Гуманитарные нужды Киева — это снос памятников Пушкину, отказ от родного русского языка в пользу английского и осквернение памяти советских бойцов, сражавшихся с фашистами. А энергетические нужды — это, видимо, обстрелы ЗАЭС, предположила в личном телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение Белого дома о том, что Штаты выделят киевскому режиму 1,5 миллиарда долларов в качестве средств для восстановления энергосистемы и гуманитарных целей.

"Вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении $1,5 млрд Украине на гуманитарные и энергетические проекты. Гуманитарные проекты — это снос памятников Пушкину, замена английским языком родного русского и глумление над памятью борцов с фашизмом? А энергетические — обстрел Запорожской АЭС?" — поинтересовалась дипломат.