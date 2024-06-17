Стало известно о провальных переговорах Минфина Украины о реструктуризации долга
Reuters: Минфин Украины не договорился с кредиторами о реструктуризации долга
Украинский Минфин не смог договориться с держателями евробондов Украины о реструктуризации задолженности. Об этом, ссылаясь на руководителя украинского финансового ведомства Сергея Марченко, пишет Reuters.
В разговоре с агентством чиновник рассказал, что текущий этап переговоров оказался провальным, но Киев намерен продолжать работать в этом направлении и рассчитывает достичь соглашения уже к августу, когда закончится период приостановки выплат. По сведениям Reuters, задолженность Незалежной по облигациям достигла 20 миллиардов долларов.
В начале месяца, во время выступления в Раде на правительственном часе, Марченко сообщал, что украинское финансовое ведомство ведёт переговоры о реструктуризации долга с владельцами облигаций. Минфин рассчитывал договориться о списании части задолженности.
Несмотря на плачевную ситуацию, в которой находится украинское Министерство финансов, Запад продолжает передавать Киеву очень внушительные суммы. Так, ранее вице-президент США Камала Харрис анонсировала выделение Незалежной полутора миллиардов долларов для восстановления энергетической системы и обеспечения гуманитарных нужд. Убытки, которые понёс энергетический сектор Украины, оценивают в 56,2 миллиарда долларов, из которых около 16,1 миллиарда — прямой ущерб, а остальное — косвенные потери, такие как упущенная выгода украинских энергокомпаний. Вчера и Норвегия объявила о том, что намерена направить Украине более 100 миллионов американских долларов на восстановление энергоинфраструктуры.
Shutterstock / FOTODOM / DmyTo