Стало известно о провальных переговорах Минфина Украины о реструктуризации долга

Украинский Минфин не смог договориться с держателями евробондов Украины о реструктуризации задолженности. Об этом, ссылаясь на руководителя украинского финансового ведомства Сергея Марченко, пишет Reuters.

В разговоре с агентством чиновник рассказал, что текущий этап переговоров оказался провальным, но Киев намерен продолжать работать в этом направлении и рассчитывает достичь соглашения уже к августу, когда закончится период приостановки выплат. По сведениям Reuters, задолженность Незалежной по облигациям достигла 20 миллиардов долларов.