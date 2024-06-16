Норвегия выделит Украине более $100 млн на восстановление разрушенной энергетики 16 июня, 13:07 Норвегия выделит Украине более 100 млн долларов на восстановление энергетики. Обложка © freepik / bedneyimages

Норвегия пообещала Украине выделить свыше 100 миллионов долларов США, чтобы помочь восстановить энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщило правительство страны.

"Норвегия в настоящее время выделяет дополнительно 1,1 миллиарда норвежских крон ($100 млн. — Прим. Life.ru) на поддержку Украины для восстановления энергетической инфраструктуры. Норвегия будет вести тесный диалог с Украиной по поводу использования средств", — отмечается в заявлении.

В частности, более 11 миллионов долларов Норвегия планирует отправить на ремонт объектов энергетики в Харьковской области.

Ранее вице-президент Соединённых Штатов Камала Харрис заявила о выделении порядка 1,5 миллиарда долларов Украине на восстановление энергосистемы и гуманитарные цели. В Киеве уже говорили, что потери энергосектора Украины достигли 56,2 миллиарда долларов. Из них прямой ущерб варьируется в районе 16,1 миллиарда долларов, остальная часть суммы — это косвенные потери. В частности, речь идёт об упущенной прибыли компаний данной отрасли.

Авторы Татьяна Миссуми