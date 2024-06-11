На Украине озвучили многомиллиардные потери от разрушения энергосистемы
KSE: Энергосистема Украины понесла ущерб от ударов ВС РФ на 56 млрд долларов
Ущерб энергосектору Украины составил свыше 56 миллиардов долларов. Обложка © freepik / evening_tao
Российские войска нанесли ущерб украинской энергетической инфраструктуре в размере свыше 56 миллиардов долларов. Такими данными поделилась Киевская школа экономики (KSE) после проведённого анализа.
По данным экспертов, к маю потери энергосектора Украины достигли 56,2 миллиарда долларов. Из них прямой ущерб варьируется в районе 16,1 миллиарда долларов, остальная часть суммы — это косвенные потери, в частности, речь идёт об упущенной прибыли компаний данной отрасли.
"Потребности в восстановлении, предусматривающие полную реконструкцию разрушенных объектов, составляют 50,5 миллиарда долларов", — резюмируется в исследовании.
Ранее сообщалось, что украинский энергохолдинг ДТЭК потерял не менее 86% генерирующих мощностей. В руководстве компании отметили, что концентрированные ракетные удары оказались разрушительными для электростанций, при этом объекты подвергались атакам неоднократно, то есть пережили цикл "разрушения, восстановления и повторного разрушения".