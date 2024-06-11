На Украине озвучили многомиллиардные потери от разрушения энергосистемы

По данным экспертов, к маю потери энергосектора Украины достигли 56,2 миллиарда долларов. Из них прямой ущерб варьируется в районе 16,1 миллиарда долларов, остальная часть суммы — это косвенные потери, в частности, речь идёт об упущенной прибыли компаний данной отрасли.

Ранее сообщалось, что украинский энергохолдинг ДТЭК потерял не менее 86% генерирующих мощностей. В руководстве компании отметили, что концентрированные ракетные удары оказались разрушительными для электростанций, при этом объекты подвергались атакам неоднократно, то есть пережили цикл "разрушения, восстановления и повторного разрушения".