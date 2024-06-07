Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял не менее 86% генерирующих мощностей. Такие цифры озвучил в пятницу, 7 июня, гендиректор предприятия Максим Тимченко в интервью Washington Post .

По его словам, концентрированные ракетные удары оказались разрушительными для электростанций, но усугубляет ситуацию то, что многие энергетические объекты подвергались атакам неоднократно, то есть пережили цикл "разрушения, восстановления и повторного разрушения". Так, энергоблок ДТЭК, отремонтированный всего несколько недель назад, снова пострадал от удара на выходных.