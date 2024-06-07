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7 июня, 08:26

Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял не менее 86% генерирующих мощностей

Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял не менее 86% генерирующих мощностей. Такие цифры озвучил в пятницу, 7 июня, гендиректор предприятия Максим Тимченко в интервью Washington Post.

По его словам, концентрированные ракетные удары оказались разрушительными для электростанций, но усугубляет ситуацию то, что многие энергетические объекты подвергались атакам неоднократно, то есть пережили цикл "разрушения, восстановления и повторного разрушения". Так, энергоблок ДТЭК, отремонтированный всего несколько недель назад, снова пострадал от удара на выходных.

"Теперь его просто нет", — сказал Тимченко.

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Ранее в "Укрэнерго" заявили, что ремонт повреждённых объектов энергетики до наступления зимы попросту невозможен. Нанесённый электростанциям ущерб превысил один миллиард долларов. Сейчас на территории всей страны действуют вечерние лимиты потребления электричества.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hxdyl

Марина Калегина
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