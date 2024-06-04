Украине предрекли "погружение во тьму" следующей зимой
Депутат Рады Нагорняк предупредил украинцев о 10-часовых отключениях света
Предстоящей зимой украинцам придётся столкнуться с масштабными сбоями в системе электроснабжения. Свет будет поступать в дома и квартиры лишь 12–14 часов в сутки, тогда как в оставшееся время жителям придётся довольствоваться лишь генераторами и свечками, предупредил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк.
"Мы должны рассчитывать, что зимой при температуре минус 10 градусов по Цельсию мы можем быть со светом 12–14 часов и, условно говоря, 10 часов в сутки мы можем быть без света", — допустил нардеп в эфире телеканала "Киев".
По словам депутата, резко подскочившие тарифы на электроэнергию не помогут ситуации. Увеличенные на 80% расценки, которые для многих украинцев стали неподъёмными, вступили в силу 1 июня.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что ремонт повреждённых объектов энергетики до наступления зимы попросту невозможен. Нанесённый электростанциям ущерб превысил 1 млрд долларов. Сейчас на территории всей страны действуют вечерние лимиты потребления электричества.