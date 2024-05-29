Взвинтят на 80%: Тарифы на свет на Украине поднимут, но отключения продолжатся

С 1 июня на Украине резко поднимут тарифы на электроэнергию для населения. Об этом сообщает в среду, 29 мая, "РБК-Украина" со ссылкой на источники в кабмине. Так, при потреблении свыше 100 кВт сумма в платёжке увеличится на 80%. За очень экономное потребление электричества, до 100 кВт, тариф планируется оставить прежним.

Впрочем, даже нынешние тарифы давно стали неподъёмными для многих украинцев, тем более что грядущее увеличение — далеко не первое. Журналисты подсчитали, что цены на коммунальные услуги за год увеличились на 12,9%, при этом электроэнергия подорожала почти на 70%.