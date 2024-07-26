На Украине заявили, что смогли отсрочить дефолт

Договор с комитетом владельцев европейских облигаций о реструктуризации внешнего долга спас Украину от дефолта. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко в эфире местного телевидения.

"Реструктуризация долга уже позволит в этом году иметь расходы по обслуживанию долга. Около 12 миллиардов долларов дают нам возможность сэкономить на ближайшие три года. Эти средства будут направлены на сектор обороны", — сказал Марченко.

По его словам, переговоры с владельцами евробондов были долгими и сложными, начались ещё в январе, а в активную фазу перешли в последний месяц. При этом Украина всё ещё имеет проблемы с выходом на рынок капиталов, добавил министр.