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26 июля, 13:26

На Украине заявили, что смогли отсрочить дефолт

Минфин Украины: Реструктуризация внешнего долга страны помогла избежать дефолта

Договор с комитетом владельцев европейских облигаций о реструктуризации внешнего долга спас Украину от дефолта. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко в эфире местного телевидения.

"Реструктуризация долга уже позволит в этом году иметь расходы по обслуживанию долга. Около 12 миллиардов долларов дают нам возможность сэкономить на ближайшие три года. Эти средства будут направлены на сектор обороны", — сказал Марченко.

По его словам, переговоры с владельцами евробондов были долгими и сложными, начались ещё в январе, а в активную фазу перешли в последний месяц. При этом Украина всё ещё имеет проблемы с выходом на рынок капиталов, добавил министр.

Хуже, чем дефолт: На Украине устроили панику из-за долговой удавки
Хуже, чем дефолт: На Украине устроили панику из-за долговой удавки

Напомним, что Украина постоянно берёт займы в Международном валютном фонде. Недавно им одобрили новую ссуду в размере 2,2 миллиарда долларов для стабилизации положения в стране. За этот год Киев должен вернуть 2,9 миллиарда долларов. Там возмутились, что МВФ отказался списывать их задолженность, несмотря на "тяжёлую ситуацию".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Николай Рюмин
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