В Киеве возмутились из-за отказа МВФ списать долги Украины

Украинский экономист Алексей Кущ возмутился отказом Международного валютного фонда (МВФ) по реструктуризации и списанию долгов Незалежной. Он считает положение дел в стране выходящим за рамки обычных обстоятельств.

"Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества", — заявил Кущ в своих соцсетях.

Экономист негодует, так как Киев в условиях "геополитического форс-мажора" должен выплачивать долги без послаблений, хотя Гане готовы списать 30% долгов. При этом Кущ указывает, что Минфин Украины "прозевал историческое окно возможностей" для списания долгов ещё в 2022 году. Теперь же Киеву указывают: "получаете западные пакеты помощи — платите". До этого глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей рассказал, что фонд не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Незалежной перед организацией.