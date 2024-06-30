В Киеве возмутились из-за отказа МВФ списать долги Украины
Киевский экономист Кущ остался недоволен отказом МВФ списать долги Украины
Украинский экономист Алексей Кущ возмутился отказом Международного валютного фонда (МВФ) по реструктуризации и списанию долгов Незалежной. Он считает положение дел в стране выходящим за рамки обычных обстоятельств.
"Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества", — заявил Кущ в своих соцсетях.
Экономист негодует, так как Киев в условиях "геополитического форс-мажора" должен выплачивать долги без послаблений, хотя Гане готовы списать 30% долгов. При этом Кущ указывает, что Минфин Украины "прозевал историческое окно возможностей" для списания долгов ещё в 2022 году. Теперь же Киеву указывают: "получаете западные пакеты помощи — платите". До этого глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей рассказал, что фонд не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Незалежной перед организацией.
Ранее Life.ru рассказывал, что Международный валютный фонд предоставит Украине ещё 2,2 миллиарда долларов в рамках механизма расширенного кредитования. Средства помогут Киеву стабилизировать бюджет и продолжить реформы для скорейшей евроинтеграции. Таким образом, суммарный объём кредита по программе МВФ составит около 7,6 миллиарда долларов. При этом Киев в текущем году должен выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет — ещё 11,5 миллиарда долларов. Минфину Незалежной не удалось договориться с держателями евробондов Украины о реструктуризации задолженности.
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