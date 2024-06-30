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30 июня, 08:57

В Киеве возмутились из-за отказа МВФ списать долги Украины

Киевский экономист Кущ остался недоволен отказом МВФ списать долги Украины

Украинский экономист Алексей Кущ возмутился отказом Международного валютного фонда (МВФ) по реструктуризации и списанию долгов Незалежной. Он считает положение дел в стране выходящим за рамки обычных обстоятельств.

"Меня возмущает, когда такие структуры, как МВФ, не понимают экстраординарность ситуации на Украине и не идут на списание долгов нашей страны. Думаю, это возмущает значительную часть украинского общества", — заявил Кущ в своих соцсетях.

Экономист негодует, так как Киев в условиях "геополитического форс-мажора" должен выплачивать долги без послаблений, хотя Гане готовы списать 30% долгов. При этом Кущ указывает, что Минфин Украины "прозевал историческое окно возможностей" для списания долгов ещё в 2022 году. Теперь же Киеву указывают: "получаете западные пакеты помощи — платите". До этого глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей рассказал, что фонд не рассматривает сценарий возможной реструктуризации долга Незалежной перед организацией.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Международный валютный фонд предоставит Украине ещё 2,2 миллиарда долларов в рамках механизма расширенного кредитования. Средства помогут Киеву стабилизировать бюджет и продолжить реформы для скорейшей евроинтеграции. Таким образом, суммарный объём кредита по программе МВФ составит около 7,6 миллиарда долларов. При этом Киев в текущем году должен выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет — ещё 11,5 миллиарда долларов. Минфину Незалежной не удалось договориться с держателями евробондов Украины о реструктуризации задолженности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / maradon 333

Николай Рюмин
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