"ВСУ не хватит сил": Полковник указал на связь продвижения ВС России в ДНР с ситуацией под Курском

Он обратил внимание на то, что некоторые западные аналитики поговаривали, мол, дальнейшее продвижение ВС РФ невозможно из-за боёв под Курском, однако на самом деле ситуация складывается иначе. По словам Кошкина, у нашей армии достаточно ресурсов, чтобы не только ликвидировать противника в Курской области, но и параллельно продолжать наступательные действия на территории Донбасса. У ВСУ, заметил эксперт, ресурсов не так уж много. Этим, в частности, могут объясняться российские успехи в Торецке.