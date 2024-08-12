"ВСУ не хватит сил": Полковник указал на связь продвижения ВС России в ДНР с ситуацией под Курском
Экс-полковник Кошкин: Ситуация под Курском не помешает наступлению ВС РФ в ДНР
Ситуация в Курской области не помешает наступлению российских войск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Таким мнением поделился военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.
Он обратил внимание на то, что некоторые западные аналитики поговаривали, мол, дальнейшее продвижение ВС РФ невозможно из-за боёв под Курском, однако на самом деле ситуация складывается иначе. По словам Кошкина, у нашей армии достаточно ресурсов, чтобы не только ликвидировать противника в Курской области, но и параллельно продолжать наступательные действия на территории Донбасса. У ВСУ, заметил эксперт, ресурсов не так уж много. Этим, в частности, могут объясняться российские успехи в Торецке.
"ВСУ смогли только собрать все ресурсы [для атаки на Курскую область], но сдерживать нас им не хватает сил и средств. Мы остаёмся в режиме постоянного движения вперёд", — подчеркнул Кошкин в беседе с "Лентой.ру".
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область с 6 августа. Российские войска отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков.
Тем временем сегодня президент РФ Владимир Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах. По словам главы государства, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Путин пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также президент заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.
Telegram / Минобороны России