Украинская армия лишится лучших бригад из-за атаки на Курскую область, заявил бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук. По его мнению, это произойдёт уже в течение двух недель.

"Все их лучшие войска были в Донбассе. Они забрали оттуда лучшие бригады <…> и отправили вглубь РФ. Они потеряют их всех. Рано или поздно в течение двух недель они все умрут", — сказал он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.