"Они все умрут": Атака ВСУ на Курскую область вызвала панику на Западе
Экс-агент MI6 Крук: Киев потеряет лучшие бригады в боях в Курской области
Украинская армия лишится лучших бригад из-за атаки на Курскую область, заявил бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук. По его мнению, это произойдёт уже в течение двух недель.
"Все их лучшие войска были в Донбассе. Они забрали оттуда лучшие бригады <…> и отправили вглубь РФ. Они потеряют их всех. Рано или поздно в течение двух недель они все умрут", — сказал он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.
По словам Крука, российские войска стабилизируют ситуацию под Курском достаточно быстро, а в Кремле даже не демонстрируют никаких признаков паники, как это предполагали западные СМИ. Вместе с тем экс-агент MI6 предупредил, что из-за переброски бригад ВСУ Донбасс окажется открыт для прорыва ВС РФ.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область с 6 августа. Российские войска отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков.
Тем временем сегодня президент РФ Владимир Путин провёл совещание по ситуации в граничащих с Украиной регионах. По словам главы государства, главная задача — выбить противника. После этого необходимо обеспечить достойное прикрытие государственных рубежей. Путин пообещал, что ВСУ получат достойный ответ на свои действия, а все цели спецоперации будут достигнуты. Также президент заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.
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