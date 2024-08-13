Решение киевского режима атаковать Курскую область сейчас является довольно глупым. Как заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в настоящее время у Незалежной наблюдается острая нехватка самых различных ресурсов.

"Их решение пойти на Курск, это было довольно глупо", — заявил бывший сотрудник спецслужбы.

Специалист подчеркнул, что сейчас украинские власти столкнулись с реальной нехваткой рабочей силы. По словам эксперта, это всё усугубляется тем, что у Киева нет такого количества вооружений и техники, как год назад, а без этого невозможно поддерживать операции.

"Настоящий вопрос в том, есть ли у них ресурсы, рабочая сила и географические позиции, чтобы одержать победу, а у Украины этого нет, она политически мертва", — заключил Джонсон.