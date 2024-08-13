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12 августа, 21:16

"Довольно глупо": Экс-аналитик ЦРУ не оценил атаку ВСУ на Курскую область

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев принял глупое решение пойти сейчас на Курск

Решение киевского режима атаковать Курскую область сейчас является довольно глупым. Как заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, в настоящее время у Незалежной наблюдается острая нехватка самых различных ресурсов.

"Их решение пойти на Курск, это было довольно глупо", — заявил бывший сотрудник спецслужбы.

Специалист подчеркнул, что сейчас украинские власти столкнулись с реальной нехваткой рабочей силы. По словам эксперта, это всё усугубляется тем, что у Киева нет такого количества вооружений и техники, как год назад, а без этого невозможно поддерживать операции.

"Настоящий вопрос в том, есть ли у них ресурсы, рабочая сила и географические позиции, чтобы одержать победу, а у Украины этого нет, она политически мертва", — заключил Джонсон.

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Ранее в Венгрии прокомментировали в атаку Вооружённых сил Украины на Курскую область. По словам советника венгерского премьер-министра Виктора Орбана Балаша Орбана, "мир должен проснуться" и способствовать урегулированию конфликта.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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