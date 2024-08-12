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12 августа, 19:52

"Мир должен проснуться!": В Венгрии ужаснулись атаке ВСУ на Курскую область

Советник Орбана призвал мир к урегулированию после атаки ВСУ на Курскую область

Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан прокомментировал в атаку Вооружённых сил Украины на Курскую область. Как написал венгерский политический деятель в социальных сетях, "мир должен проснуться" и способствовать урегулированию конфликта.

"Мир прямо сейчас должен проснуться! Больше нельзя праздновать жестокие военные акции той или иной стороны, надо призывать к скорейшему прекращению огня и миру! Этот конфликт не имеет решения на поле боя, только за столом переговоров!", — заявил политический деятель.

СМИ заявили об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье
СМИ заявили об уничтожении трёх генералов ВСУ, руководивших вылазкой в курское приграничье

Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область с 6 августа. Российские войска отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков.

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Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак

Алексей Соловьёв
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