Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан прокомментировал в атаку Вооружённых сил Украины на Курскую область. Как написал венгерский политический деятель в социальных сетях, "мир должен проснуться" и способствовать урегулированию конфликта.

"Мир прямо сейчас должен проснуться! Больше нельзя праздновать жестокие военные акции той или иной стороны, надо призывать к скорейшему прекращению огня и миру! Этот конфликт не имеет решения на поле боя, только за столом переговоров!", — заявил политический деятель.