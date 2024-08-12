"Мир должен проснуться!": В Венгрии ужаснулись атаке ВСУ на Курскую область
Советник Орбана призвал мир к урегулированию после атаки ВСУ на Курскую область
Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаш Орбан прокомментировал в атаку Вооружённых сил Украины на Курскую область. Как написал венгерский политический деятель в социальных сетях, "мир должен проснуться" и способствовать урегулированию конфликта.
"Мир прямо сейчас должен проснуться! Больше нельзя праздновать жестокие военные акции той или иной стороны, надо призывать к скорейшему прекращению огня и миру! Этот конфликт не имеет решения на поле боя, только за столом переговоров!", — заявил политический деятель.
Напомним, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область с 6 августа. Российские войска отражают атаки противника. За всё время боёв на этом участке общие потери ВСУ выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков.
Telegram / Мэр Курска Игорь Куцак