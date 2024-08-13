Алаудинов – об обстановке в Курской области: ВСУ несут максимальные потери с начала СВО

Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, наши войска выбивают противника из занятых населённых пунктов, ВСУ несут максимальные потери за всю СВО. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Сегодня обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идёт чистка населённых пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он ест", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Алаудинова, из-за своей глупости украинцы несут максимальные потери с начала спецоперации. Разработкой этой операции ВСУ под Курском руководил американский генералитет, подчеркнул командир "Ахмата".