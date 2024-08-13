Алаудинов – об обстановке в Курской области: ВСУ несут максимальные потери с начала СВО
Алаудинов: Большая часть зашедших в РФ сил и средств ВСУ уничтожена
Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, наши войска выбивают противника из занятых населённых пунктов, ВСУ несут максимальные потери за всю СВО. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.
"Сегодня обстановка взята под контроль, большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта. Идёт чистка населённых пунктов, где находится противник. Он выбивается оттуда, где он ест", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
По словам Алаудинова, из-за своей глупости украинцы несут максимальные потери с начала спецоперации. Разработкой этой операции ВСУ под Курском руководил американский генералитет, подчеркнул командир "Ахмата".
"В разработке операции однозначно принимали участие штабы блока НАТО. Руководил, я считаю, непосредственно генералитет американский, за что в конечном итоге у них у всех придётся спрашивать. И большое количество иностранных наёмников [задействовано]", — добавил он.
Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. За эти дни общие потери ВСУ здесь выросли до 1,61 тысячи военных и 32 танков. При этом только 12 августа Владимир Зеленский взял на себя ответственность за нападение на Курскую область. Президент РФ Владимир Путин после атаки ВСУ заявил о невозможности мирных переговоров с теми, кто бьёт по гражданским.
Telegram/Zelenskiy / Official