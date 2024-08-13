Алаудинов: Большая часть зашедших в РФ сил ВСУ уничтожена
Большую часть сил и средств ВСУ, которые вторглись в Курскую область, уже уничтожены. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
"Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее Алаудинов сообщал, что обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ, наши войска выбивают противника из занятых населённых пунктов. При этом блицкрига у Киева не получилось, и ВСУ несут максимальные потери за всю СВО.
Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. За эти дни общие потери ВСУ здесь превысили 1,6 тысячи военных. При этом только 12 августа Владимир Зеленский взял на себя ответственность за нападение на Курскую область.
ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров