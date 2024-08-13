Алаудинов: Большая часть зашедших в РФ сил ВСУ уничтожена

Большую часть сил и средств ВСУ, которые вторглись в Курскую область, уже уничтожены. Об этом заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

"Большая часть сил и средств, которые заехали на территорию России в первом эшелоне, они уже уничтожены", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".