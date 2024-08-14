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14 августа, 02:13

Группа украинских штурмовиков взята в плен в курском приграничье

РИАН: У курской Малой Локни взяли в плен пять бойцов ВСУ из штурмовой бригады

У села Малая Локня в Курской области взята в плен группа украинских солдат. Как пишет РИА "Новости", ими оказались бойцы из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"На территории Курской области близ населённого пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены ещё двое их сослуживцев", — рассказал агенству представитель силового ведомства.

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Напомним, в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытаются прорваться в Курскую область. 13 августа Минобороны РФ сообщало, что потери украинских войск за всё время их атаки на курское приграничье превысили две тысячи военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Оксана Попова
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