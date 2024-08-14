Группа украинских штурмовиков взята в плен в курском приграничье

У села Малая Локня в Курской области взята в плен группа украинских солдат. Как пишет РИА "Новости", ими оказались бойцы из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

"На территории Курской области близ населённого пункта Малая Локня в плен взяты пять военнослужащих 82-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ. Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были пленены ещё двое их сослуживцев", — рассказал агенству представитель силового ведомства.