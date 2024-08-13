Плевать на РЭБ: Уникальный дрон "Князь Вандал Новгородский" применили под Курском, заявил Никитин

ВС РФ начали применять в Курской области новый беспилотник, не уязвимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По словам чиновника, дрон разработали его земляки.

Работа дрона "Князь Вандал Новгородский" в Курской области. Видео © Telegram / ЧАДАЕВ

"Дрон "Князь Вандал Новгородский" работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник". Она уже зарекомендовала себя на фронте. Основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны", — написал он в телеграм-канале.

На видео — работа "князя" по украинской технике. Губернатор отметил символичность названия "птички", указываещего на легендарного Вандала Новгородского, бывшего одним из правителей Словенска.