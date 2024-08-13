Плевать на РЭБ: Уникальный дрон "Князь Вандал Новгородский" применили под Курском, заявил Никитин
Губернатор Никитин: Под Курском применили дрон, против которого бессильна РЭБ
ВС РФ начали применять в Курской области новый беспилотник, не уязвимый для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. По словам чиновника, дрон разработали его земляки.
Работа дрона "Князь Вандал Новгородский" в Курской области. Видео © Telegram / ЧАДАЕВ
"Дрон "Князь Вандал Новгородский" работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра "Ушкуйник". Она уже зарекомендовала себя на фронте. Основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны", — написал он в телеграм-канале.
На видео — работа "князя" по украинской технике. Губернатор отметил символичность названия "птички", указываещего на легендарного Вандала Новгородского, бывшего одним из правителей Словенска.
Напомним, ВС РФ продолжают оттеснять ВСУ из приграничных районов Курской области. Командир спецназа "Ахмат" сообщал, что большая часть сил противника уже уничтожена. С начала атаки он потерял более двух тысяч военнослужащих. Обстановку в регионе контролирует российская армия.
Telegram / ЧАДАЕВ