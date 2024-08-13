"Нас не сломить": В Курской области показали трогательное видео о помощи со всей страны

"Прошла неделя с момента вторжения украинских нацистов на территорию Курской области. <...> Говорю прямо: кризис ещё не преодолён. Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания", — написал Смирнов в телеграм-канале.

По словам врио главы региона, противник понял — курян не сломить. Он отметил, что на защиту области встала вся Россия: гуманитарные грузы до сих пор идут отовсюду, а другие регионы предоставляют курянам техническую, финансовую и моральную поддержку. Кроме того, мощную помощь оказывают федеральные министерства и ведомства, а также волонтёрские организации, включая Народный фронт. В заключении врио главы Курской области поблагодарил всех соотечественников за оказанную поддержку и подчеркнул, что сила нашей страны заключается в единстве народа.