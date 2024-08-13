"Вылетели на боевой, отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами типа "Вихрь". По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство", — рассказал штурман Ка-52.

Напомним, что потери Киева за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Также противник лишился 35 танков. Только за последние сутки в этом направлении киевский режим потерял до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники.