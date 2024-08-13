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13 августа, 12:55

Российские "Аллигаторы" обратили в бегство силы ВСУ под Курском

Вертолёты Ка-52 обратили в бегство силы ВСУ в Курской области

Экипажи российских вертолётов Ка-52 нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры публикует пресс-служба Минобороны России.

Вертолёты Ка-52 нанесли удары по скоплениям сил и техники ВСУ в Курской области. Видео © Пресс-служба Минобороны России

"Вылетели на боевой, отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами типа "Вихрь". По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство", — рассказал штурман Ка-52.

Затем экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.

Напомним, что потери Киева за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Также противник лишился 35 танков. Только за последние сутки в этом направлении киевский режим потерял до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники.

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Обложка ©

Пресс-служба Минобороны России

Наталья Демьянова
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