Российские "Аллигаторы" обратили в бегство силы ВСУ под Курском
Вертолёты Ка-52 обратили в бегство силы ВСУ в Курской области
Экипажи российских вертолётов Ка-52 нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры публикует пресс-служба Минобороны России.
Вертолёты Ка-52 нанесли удары по скоплениям сил и техники ВСУ в Курской области. Видео © Пресс-служба Минобороны России
"Вылетели на боевой, отработали неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами типа "Вихрь". По докладу авианаводчика, основная часть противника была поражена, остальные были обращены в бегство", — рассказал штурман Ка-52.
Затем экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
Напомним, что потери Киева за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Также противник лишился 35 танков. Только за последние сутки в этом направлении киевский режим потерял до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники.
Пресс-служба Минобороны России