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13 августа, 12:03

ВС РФ уничтожили четыре "Страйкера" и взяли пленных в курском селе Озерки

До 15 солдат и четыре БТР "Страйкер" ВСУ уничтожены в Озерках Курской области

В рамках зачистки села Озерки Курской области ВС РФ ликвидировали до 15 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Также уничтожено четыре бронетранспортёра "Страйкер". Есть у наших бойцов и пленные.

"Взято в плен шесть боевиков ВСУ", — сообщили в ведомстве.

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Напомним, что потери Вооружённых сил Украины за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Также противник лишился 35 танков. Только за последние сутки в этом направлении киевский режим потерял до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JohnAmarok

Николай Рюмин
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