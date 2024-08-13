ВС РФ уничтожили четыре "Страйкера" и взяли пленных в курском селе Озерки

В рамках зачистки села Озерки Курской области ВС РФ ликвидировали до 15 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны. Также уничтожено четыре бронетранспортёра "Страйкер". Есть у наших бойцов и пленные.

Напомним, что потери Вооружённых сил Украины за всё время их атаки на Курскую область превысили две тысячи военных. Также противник лишился 35 танков. Только за последние сутки в этом направлении киевский режим потерял до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники.