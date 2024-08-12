СК назвал имена причастных к преступлениям ВСУ в Курской области

Фигурантами уголовного дела о преступлениях ВСУ в Курской области являются командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает Следственный комитет России.

"Установлено, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 (22 отдельная механизированная бригада) и А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада) Вооруженных сил Украины. В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов", — говорится в сообщении СК РФ.

Следователи также установили обстоятельства некоторых преступлений ВСУ. Так, например, украинские военные открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек. Кроме того, украинский оператор направил FPV-дрон на машину скорой помощи в Судже. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с полученными ранениями госпитализирован. Ещё одной целью ВСУ стал журналист Евгений Поддубный, выполнявший профессиональные обязанности.