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12 августа, 13:39

СК назвал имена причастных к преступлениям ВСУ в Курской области

Фигурантами дела об атаке на Курскую область стали командиры двух частей ВСУ

Фигурантами уголовного дела о преступлениях ВСУ в Курской области являются командиры 22-й отдельной и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Они подозреваются в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает Следственный комитет России.

"Установлено, что на Курскую область совершили нападение военнослужащие различных подразделений ВСУ, в том числе из войсковых частей А4718 (22 отдельная механизированная бригада) и А0284 (80 отдельная десантно-штурмовая бригада) Вооруженных сил Украины. В связи с этим фигурантами уголовного дела являются командиры этих частей Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов", — говорится в сообщении СК РФ.

Следователи также установили обстоятельства некоторых преступлений ВСУ. Так, например, украинские военные открыли огонь по группе мирных граждан, которые эвакуировались из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате погиб один человек. Кроме того, украинский оператор направил FPV-дрон на машину скорой помощи в Судже. При взрыве погибли фельдшер и водитель, врач с полученными ранениями госпитализирован. Ещё одной целью ВСУ стал журналист Евгений Поддубный, выполнявший профессиональные обязанности.

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Также установлено, что ВСУ активно используют в Курской области стрелковое оружие, тяжёлую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО.

Как сообщал Life.ru, в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые попытались прорваться в Курскую область 6 августа. В Курской, а также Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО). Всего за время боевых действий в Курской области противник потерял до 1610 военнослужащих, 32 танка и другую технику.

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Telegram/Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова
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